Врач рассказал, почему у мужчин по всему миру снижается уровень тестостерона

Врач Фостер: с 1972 года средний уровень тестостерона у мужчин снизился на 54%

Эксперт по мужскому здоровью доктор Джефф Фостер заявил, что за последние десятилетия уровень тестостерона у мужчин значительно снизился. По его словам, на этот процесс могут влиять ожирение, хронические заболевания, воздействие высоких температур и химических веществ, нарушающих работу эндокринной системы. Об этом он рассказал в беседе с Metro.

По словам специалиста, с 1972 по 2019 год средний уровень тестостерона у мужчин снизился примерно на 54%. Такие данные предоставило Европейское обществом репродукции человека и эмбриологии (ESHRE).

«Это ошеломляющая статистика, которая вызывает серьезное беспокойство, поскольку тестостерон играет важную роль в поддержании здоровья на протяжении всей жизни», — отметил Фостер.

Врач пояснил, что одной из основных причин снижения уровня гормона считается рост распространенности ожирения и сахарного диабета. Кроме того, негативное влияние могут оказывать высокие температуры, а также некоторые химические соединения, которые способны нарушать работу эндокринной системы.

По словам эксперта, дефицит тестостерона связан не только со снижением полового влечения и фертильности. Недостаток гормона также может повышать риск сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета, а также негативно влиять на психическое здоровье.

При этом специалист подчеркнул, что снижение уровня тестостерона не является неизбежной частью старения. По его мнению, поддержанию гормонального здоровья способствуют контроль массы тела, регулярная физическая активность, полноценный сон и своевременное лечение хронических заболеваний.

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