Люди стали спать на 56 часов меньше в год, выяснили ученые

Bloomberg: из-за изменения климата люди стали спать на 56 часов меньше в год

Изменение климата приводит к тому, что люди во всем мире ежегодно теряют в среднем около 56 часов сна из-за более жарких ночей. К такому выводу пришли специалисты американской организации Climate Central, проанализировав влияние ночных температур на качество сна с 2020 по 2025 год. О результатах сообщает Bloomberg.

Исследователи подсчитали, что более шести часов из этих потерь — примерно одна бессонная ночь в год — напрямую связаны с глобальным потеплением, вызванным деятельностью человека. Это первое исследование, в котором продолжительность потерянного сна была оценена количественно на основе данных о ночной температуре и ее влиянии на организм.

Авторы проанализировали ситуацию в 1338 городах мира. Оказалось, что в 1335 из них потери сна, связанные с изменением климата, как минимум удвоились по сравнению с началом 1970-х годов. В 840 городах этот показатель вырос более чем втрое.

Наиболее сильное влияние высокие ночные температуры оказывают на жителей Ближнего Востока. В городах Саудовской Аравии, Омана и Объединенных Арабских Эмиратов люди теряют от 55 до 87 часов сна в год, при этом 12–16 часов из них связаны именно с изменением климата.

В Индии и странах Юго-Восточной Азии ежегодные потери достигают 78-91 часа, из которых 8-9 часов обусловлены глобальным потеплением. В странах Западной Африки этот показатель превышает 65 часов в год, около 10-11 часов из них также объясняются климатическими изменениями.

В США жители в среднем недосыпают около 36 часов в год из-за жарких ночей. Примерно четыре часа из этого времени исследователи связывают с изменением климата. Наиболее заметно этот эффект проявляется в штатах Аризона, Калифорния, Флорида и Невада.

По словам авторов исследования, рост ночных температур опасен тем, что организм хуже восстанавливается во время сна. Если дневную жару человек может частично компенсировать кондиционерами или изменением режима активности, то теплые ночи значительно снижают качество отдыха и могут негативно сказываться на здоровье.

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