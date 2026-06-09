Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Армении — 2026
Наука

Врач развеял миф о «лучшей» позе для сна

Врач Халлал: сон на левом боку не является универсально полезным
Shutterstock

Нейрофизиолог Фади Халлал опроверг распространенное мнение о том, что существует «идеальная» поза для сна. В разговоре с изданием Hola он заявил, что универсального положения тела, подходящего всем, не существует, а выбор позы должен зависеть от индивидуального самочувствия.

По словам специалиста, часто рекомендуемое положение на левом боку действительно может быть полезным лишь в отдельных случаях — например, при гастроэзофагеальном рефлюксе и на поздних сроках беременности. Однако для большинства людей оно не дает заметных преимуществ для здоровья.

Халлал подчеркнул, что сон на правом боку также может быть полностью безопасным и комфортным, если человек просыпается отдохнувшим и без боли. Исключение составляют лишь пациенты с рефлюксом, у которых такое положение иногда может усиливать симптомы.

Отдельно врач прокомментировал сон на животе, который часто считают вредным. По его словам, он не является опасным сам по себе, однако может вызывать напряжение в шее из-за необходимости поворачивать голову, а также повышать нагрузку на поясницу. В таких случаях специалист рекомендует использовать более тонкую подушку или корректировать позу, если появляются боли.

Халлал отметил, что главный критерий выбора позы для сна — это качество отдыха и отсутствие дискомфорта. По его словам, именно собственное самочувствие утром должно служить основным ориентиром при оценке того, насколько удобна и подходит ли человеку то или иное положение.

Ранее женщинам подсказали способ улучшить настроение и сон.

 
Теперь вы знаете
Удары России по военным заводам в Киеве, новый экзамен для автомобилистов и самая короткая ночь в году. Что нового к утру 9 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!