Климат XX века исчез, заявило Метеобюро Великобритании

Ученые из Метеорологического управления Великобритании (Met Office) пришли к выводу, что климат изменился настолько, что погодные условия, характерные для начала XX века, уже не вернутся. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на текст ежегодного доклада State of the UK Climate.

По данным исследователей, наиболее заметные изменения произошли на юго-востоке Англии. Если сравнивать с началом прошлого века, то самый жаркий день года здесь в среднем стал на 4,5 °C теплее. Кроме того, значительно увеличилось число экстремально жарких дней и теплых ночей.

Так, в Лондоне за последнее десятилетие количество дней с температурой воздуха выше 30 °C и ночей, когда температура не опускается ниже 18 °C, выросло более чем в четыре раза по сравнению с периодом 1961-1990 годов.

Авторы доклада отмечают, что климатические изменения затрагивают все временные масштабы — от среднегодовых показателей до отдельных месяцев и дней. По их словам, нынешние погодные условия уже нельзя считать вариантом климата, существовавшего в Великобритании в XX веке.

«Данные показывают, что климат 1900 года уже исчез», — говорится в отчете.

Глава Королевского метеорологического общества Лиз Бентли отметила, что последствия изменения климата становятся все более очевидными для жителей страны. По ее словам, речь идет уже не о прогнозах на далекое будущее, а об изменениях, которые люди наблюдают в повседневной жизни. Она подчеркнула, что продолжающееся использование ископаемого топлива способствует дальнейшему росту температуры и увеличению частоты экстремальных погодных явлений.

В последние месяцы Великобритания, как и многие другие страны Европы, столкнулась с продолжительными периодами аномальной жары. В мае и июне в ряде регионов были зафиксированы рекордно высокие температуры для этих месяцев. Такая необратимость погодных изменений вероятнее всего отражает общемировую тенденцию. Во многих странах ученые уже говорят не просто о потеплении, а о том, что климатические нормы XX века перестали быть актуальными.

Ранее врач призвал включить в летнее меню один продукт.