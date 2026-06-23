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Наука

Врач призвал включить в летнее меню один продукт

Врач Охеда: в летнее меню обязательно нужно включать рыбу
Nata Bene/Shutterstock/FOTODOM

Диетолог Пабло Охеда (Мадридский университет Комплутенсе) заявил, что в жаркую погоду в рацион обязательно следует включать рыбу. По словам специалиста, правильный выбор продуктов питания помогает организму легче переносить высокие температуры и снижает нагрузку на пищеварительную систему. Эксперта цитирует издание Deia.

Как объяснил врач, летом многие люди интуитивно переходят на более легкую пищу, поскольку в жару нередко возникают чувство тяжести в желудке, дискомфорт и вздутие живота. Рыба, напротив, содержит высококачественный белок и при этом, как правило, легче переваривается по сравнению с более «тяжелыми» белковыми продуктами.

«Рыба является источником омега-3 жирных кислот, которые играют важную роль в поддержании здоровья сердечно-сосудистой системы и нормальной работы головного мозга. Также в ней содержатся различные минералы и микроэлементы, необходимые для нормального функционирования организма», — объяснил эксперт.

Охеда отметил, что для сохранения полезных свойств продукта предпочтение следует отдавать щадящим способам приготовления — запеканию, варке, тушению, приготовлению на пару или на гриле. По его словам, рыбу рекомендуется употреблять два-три раза в неделю.

Диетолог также посоветовал сочетать рыбу с другими полезными продуктами — овощами, бобовыми и цельнозерновыми продуктами. Он подчеркнул, что в летний период особенно важно ограничивать потребление соли и отдавать предпочтение свежим, минимально обработанным продуктам.

Ранее было названо условие, при котором омега-3 не снижают риск деменции.

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