Россиянам объяснили, почему огород нельзя поливать в самые жаркие часы

Специалисты рекомендуют не поливать огород в самые жаркие часы дня. Основная причина — неэффективность дневного полива. В полуденный зной большая часть воды мгновенно испаряется с поверхности почвы, не достигая корней, рассказала «Газете.Ru» доктор сельскохозяйственных наук, доцент, заведующий кафедрой ХимБиотех Московского Политеха Нина Мясищева.

«Только если растения начали увядать и ситуация критическая, допускается аккуратный полив под корень даже днем. Но делать это регулярно не рекомендуется. Лучше поливайте растения редко, но обильно, почва должна быть увлажнена на глубине до 30 см, воду лучше направлять прямо под корень, а для сохранения влаги можно использовать мульчу. И обязательно проверяйте влажность грунта перед поливом — поверхностное ежедневное увлажнение приносит меньше пользы, чем глубокий полив несколько раз в неделю», — объяснила ученый.

Кроме того, резкий контраст между холодной водой и перегретой почвой создает для корневой системы резкий температурный перепад, из-за чего она хуже впитывает влагу.

«Если использовать холодную воду (из скважины или колодца), резкий перепад температур травмирует корни. Это нарушает их способность нормально поглощать влагу. Кроме того, дневной полив часто бывает неэффективным: вода испаряется, не дойдя до цели. Лучше поливать растения утром, оптимальное время — раннее утро (с 6 до 9 часов). В это время почва еще прохладная, вода успевает впитаться до наступления зноя. Для культур с поверхностной корневой системой (огурцы, капуста) утренний полив особенно важен. Альтернатива — вечер (после 18–19 часов). Но здесь важно знать, что в регионах с невысокими ночными температурами вечерний полив повышает риск грибковых заболеваний», — заключила специалист.

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