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Наука

Россиян предупредили о снижении пищевой ценности продуктов в последние годы

Профессор Ших: количество пищевых веществ в еде снизилось на 25–50%
KOTOIMAGES/Shuttestock/FOTODOM

Даже самый сбалансированный рацион может не покрывать потребности организма. Это связано с тем, что за последние 50–70 лет пищевая ценность многих продуктов сократилась почти на половину. Об этом «Газете.Ru» рассказала профессор, зав. кафедрой клинической фармакологии и пропедевтики внутренних болезней, директор Института профессионального образования Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Евгения Ших.

«Содержание пищевых веществ в пищевых продуктах за последние 50–70 лет значительно снизилось — в среднем на 25–50%, а по некоторым данным, и на все 50% по сравнению с серединой XX века. Это связано с проблемами на этапах производства и потерями при обработке, транспортировке и хранении, а также с индивидуальными особенностями организма. Большинство продуктов не содержит в достаточном количестве необходимые витамины, минеральные вещества и микроэлементы», — объяснила врач.

По словам Ших, для восполнения суточной потребности в большинстве макро- и микронутриентов необходим рацион с энергетической ценностью от 3200–3500 килокалорий. Но такая калорийность обязательно приведет к появлению лишних килограммов, избыточной массе тела и ожирению.

«Оптимальный вариант восполнить дефицит пищевых веществ — разнообразный рацион питания, который помимо макро- и микронутриентов, содержит полезные вещества (клетчатку, антиоксиданты, полифенолы, флавоноиды и др.), но, к сожалению, это невозможно. Поэтому БАДы к пище должны стать частью рациона каждого человека. Можно выбирать среди представленных на рынке соединения с более высокой биодоступностью. Например, хелатные формы микроэлементов, комбинации, обладающие синергизмом при всасывании (куркумин + пиперин), более современные формы выпуска (например, липосомальные формы)», — заметила Ших.

Ранее были названы самые дефицитные нутриенты у россиян.

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