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Наука

Названы самые дефицитные нутриенты у россиян

Профессор Ших: чаще всего россияне страдают от нехватки железа, йода, цинка и кальция
amenic181/Shutterstock/FOTODOM

В рационе россиян отмечается дефицит ряда минеральных веществ и микроэлементов: железа, йода, цинка и кальция, — об этом «Газете.Ru» рассказала профессор, зав. кафедрой клинической фармакологии и пропедевтики внутренних болезней, директор Института профессионального образования Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Евгения Ших.

«Дефицит железа особенно отмечается у беременных женщин и детей раннего возраста, что ведет к развитию дефицита железа, йода — у детей в период интенсивного развития центральной нервной системы, что приводит к расстройствам нервной системы, умственной отсталости, цинка — у детей раннего возраста, что сопровождается развитием дистрофии, атопического дерматита, а также кальция, что ведет к дефициту костной массы и повышению риска переломов, особенно у женщин старшей возрастной группы», — объяснила Ших.

Признаки дефицита пищевых веществ проявляются не сразу. Человек может постоянно чувствовать усталость, сонливость, раздражительность, эмоциональную нестабильность, запоры, иметь сухость кожи или высыпания.

«Это может быть причиной ухудшения общего состояния организма, развития гиповитаминозов, дефицита минеральных веществ, хронических заболеваний, в том числе желудочно-кишечного тракта, метаболических нарушений, ускорения процессов старения. Например, при дефиците витамина D могут развиваться симптомы остеопороза, при нехватке витамина А — ухудшение сумеречного зрения и обоняния», — заметила профессор.

При этом есть нутриенты, которые россияне, наоборот, потребляют даже больше, чем нужно. Это сахар, жиры, соль и переработанные мясные продукты. Профессор рекомендует сократить их потребление и пересмотреть пищевые привычки для поддержания здоровья.

Ранее стало известно о неочевидной опасности дефицита железа в крови.

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