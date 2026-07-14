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Наука

Профессор объяснил, почему развивается скрытый голод

Профессор Ших: скрытый голод развивается из-за пустых калорий в рационе
Pixabay

Причиной скрытого голода является преобладание «пустых» калорий в рационе, а также современный образ жизни. Об этом «Газете.Ru» рассказала профессор, зав. кафедрой клинической фармакологии и пропедевтики внутренних болезней, директор Института профессионального образования Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Евгения Ших.

Скрытый голод — это состояние, при котором человек получает достаточное количество калорий и может даже переедать, но его организм испытывает дефицит важных пищевых веществ (витаминов, минеральных веществ, микроэлементов), необходимых для поддержания жизненно важных функций.

«Причиной скрытого голода является преобладание «пустых» калорий, рафинированные продукты: белый хлеб, сдобa, белый шлифованный рис, макароны из мягких сортов пшеницы, каши быстрого приготовления, сахар и другие. Маргарин, трансжиры содержат много энергии, но после их употребления в пищу быстро развивается чувство голода, так как эти продукты лишены питательной ценности, почти не содержат микронутриентов, из-за отсутствия клетчатки усваиваются слишком быстро, провоцируя резкие выбросы инсулина», — рассказала Ших.

Регулярное злоупотребление таких продуктов связывают с риском ожирения, диабета 2-го типа и сердечно-сосудистых заболеваний.

«Но самая распространенная причина скрытого голода сегодня — современный ритм жизни. Мы не желаем тратить время на приготовление вкусной и здоровой пищи, на тщательный выбор пищевых продуктов в супермаркетах, на разумные, щадящие методы кулинарной обработки. Мы считаем, что самое важное — это работа, и с этим трудно не согласиться», — заключила профессор.

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