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Общество

Биолог рассказал, когда в Москве и области ожидается пик активности комаров

Биолог Федоров: пик активности комаров в Москве придется на вторую половину июля
Shutterstock/encierro

Наибольшая активность комаров в столичном регионе прогнозируется во второй половине июля. Об этом журналистам РИА Новости сообщил биолог Дмитрий Федоров.

Специалист рассказал, что в Москве наибольшая концентрация комаров будет наблюдаться в крупных лесопарках и пойме реки Яузы. В Московской области наткнуться на рои кровососов можно будет в Долгопрудном, Мытищах, Химках и национальном парке «Лосиный остров».

«Пик комаров ожидается и на облесенных дачных участках, рядом с которыми есть небольшие стоячие водоемы или непересыхающие лужи», — добавил Федоров.

Как отметил биолог, насекомые хорошо адаптируются к городским условиям. Так как в населенных пунктах сокращается количество естественных укрытий для взрослых особей, которыми являются густые заросли и дуплистые деревья, комары начали осваивать новые пространства. В том числе речь идет о подвалах зданий и лестничных клетках, где кровососы прячутся в светлое время суток.

По словам специалиста, динамика популяций комаров зависит сразу от нескольких антропогенных факторов. Например, к ним относится степень загрязненности водоемов минеральными и органическими веществами.

Ранее эксперт оценил сообщения о надвигающейся на Москву «комариной буре».

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