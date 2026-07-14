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Наука

Ожирение оказалось «топливом» для развития лейкемии

JCl: ожирение может стимулировать развитие рака крови
TomSuzy/Shutterstock/FOTODOM

Ожирение не только повышает риск развития лейкемии, но и создает в организме условия, ускоряющие рост раковых клеток крови. К такому выводу пришли ученые Медицинской школы Университета Индианы. Результаты исследования опубликованы в Journal of Clinical Investigation (JCl).

Исследователи проанализировали генетические данные более 440 тысяч человек из Британского биобанка, а затем подтвердили выводы в экспериментах на животных. Оказалось, что при ожирении в организме развивается хроническое воспаление, которое стимулирует размножение мутировавших кроветворных стволовых клеток — предшественников лейкемии.

Ключевую роль в этом процессе играет воспалительная молекула IL-17A, уровень которой повышается при ожирении. Одновременно снижается активность системы GLP-1 — гормона, регулирующего обмен веществ и уровень сахара в крови. Такое сочетание создает благоприятную среду для прогрессирования заболевания и ослабляет противоопухолевую защиту иммунной системы.

Чтобы прервать этот процесс, ученые протестировали комбинированную терапию. Они использовали препараты, блокирующие IL-17A, которые уже применяются при аутоиммунных заболеваниях, вместе с лекарствами, активирующими рецепторы GLP-1 — именно к этой группе относятся популярные средства для лечения диабета и снижения веса. У мышей с ожирением такая комбинация уменьшала количество патологических лейкоцитов, снижала воспаление и улучшала работу иммунной системы.

Авторы считают, что результаты открывают возможность использовать уже существующие препараты для лечения пациентов с агрессивными формами миелоидного лейкоза, связанными с ожирением. Поскольку безопасность этих лекарств уже хорошо изучена, переход к клиническим испытаниям может занять меньше времени.

Ранее ученые подсчитали, насколько часто у россиян встречается генотип, связанный с ожирением.

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