Почему молодежь хуже справляется с психологической болью, рассказал психолог

Молодежь хуже справляется с психологической болью, чем более взрослые поколения. Связано это с культурной средой, в которой они выросли, рассказал «Газете.Ru» старший преподаватель кафедры «Юридическая психология и право» МГППУ, психолог Артем Дегтярев.

«Когда говорят, что молодежь «не терпит боль», важно сразу различать физическую и психическую боль. Это разные процессы, и смешивать их некорректно. Способность переносить телесный дискомфорт нельзя напрямую считать признаком сильной личности. Один человек действительно легче выдерживает физическую боль, но это еще не делает его психологически более зрелым. Иначе обстоит дело с психической болью — переживаниями, связанными с утратой, одиночеством, стыдом, тревогой, отвержением, гневом и другими тяжелыми эмоциональными состояниями. Именно здесь чаще возникает ощущение, что молодые люди стали менее терпеливыми», — объяснил психолог.

По его словам, дело заключается не в «слабости поколения», а в культурной среде: современная жизнь настроена на быстрое облегчение, мгновенную реакцию и избегание дискомфорта.

«В таких условиях человеку действительно сложнее учиться выдерживать внутреннее напряжение, не уходя сразу в развлечения, импульсивные реакции, обесценивание чувств и другие деструктивные способы совладания. При этом терпение само по себе не является добродетелью. Сила личности проявляется не в молчаливом страдании, а в способности выдерживать, осмыслять и проживать боль, не разрушаясь изнутри. Поэтому физическая выносливость и личностная сила — не одно и то же. Гораздо важнее то, как человек обходится именно со своей психической болью: способен ли он ее признавать, перерабатывать и сохранять внутреннюю опору», — отметил Дегтярев.

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