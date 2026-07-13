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Наука

Как принимать обезболивающие безопасно для печени, желудка и почек, рассказала врач

Врач Бурнацкая: опасно принимать более 2000 мг парацетамола или 1600 мг ибупрофена
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Нестероидные противовоспалительные препараты или НПВП (ибупрофен, диклофенак, напроксен) подавляют воспаление и боль за счет блокировки ферментов, вызывающих синтез веществ, провоцирующих отек и боль. Парацетамол же в основном снижает температуру и боль, слабо влияя на воспаление, действуя в ЦНС. Передозировка этими лекарствами опасна для здоровья печени, желудка и почек, предупредила собеседница «Газеты.Ru» врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая.

«Без врача не стоит пить парацетамол или НПВП более трех дней подряд. Разовый прием: 500 мг парацетамола или 200-400 мг ибупрофена, максимум можно пить три или четыре раза в сутки, то есть максимальная суточная доза — не более 2000 мг парацетамола и 1500 мг НПВП. Превышение почти всегда связано с риском возникновения хронических осложнений», — рассказала врач.

По словам Бурнацкой, передозировка парацетамола поражает печень: токсичный метаболит вызывает некроз гепатоцитов. Первые признаки: тошнота, бледность, боль в правом подреберье (через 24-48 ч), затем желтуха.

«Для НПВП риски — язва желудка (эрозии слизистой), почечная недостаточность (снижение фильтрации), сердечные проблемы. Симптомы: черный стул (кровотечение), отеки, слабость. В обоих случаях лучше прекратить прием лекарств и вызвать скорую», — рассказала доктор.

Ранее сообщалось о лекарствах, которые могут раздражать желудок и кишечник.

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