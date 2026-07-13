Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против ИранаЦиклон «Бернадетт»
Наука

Врач предупредил о скрытой опасности обезжиренных продуктов

DailyMail: избыток обезжиренных продуктов может повышать риск заболеваний сердца
Evgrafova Svetlana/Shutterstock/FOTODOM

Продукты с маркировкой «0% жира» могут оказаться не такими полезными, как принято считать. В некоторых случаях они способны даже повышать риск сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом кардиолог Оливер Гаттманн рассказал в интервью изданию Daily Mail.

По словам специалиста, при удалении жира продукты часто теряют вкус и привычную текстуру. Чтобы сделать их более привлекательными для покупателей, производители нередко добавляют сахар, соль, ароматизаторы и различные загустители или стабилизаторы.

В частности, в составе обезжиренных йогуртов, десертов и соусов могут использоваться модифицированный крахмал, мальтодекстрин, каррагинан, ксантановая или гуаровая камедь. Эти ингредиенты помогают сделать продукт более густым и кремообразным, однако вместе с добавленным сахаром могут увеличивать его калорийность и ухудшать пищевую ценность.

Кардиолог отметил, что избыток добавленного сахара способствует набору веса, развитию инсулинорезистентности и сахарного диабета второго типа, а чрезмерное потребление соли связано с повышением артериального давления — одного из главных факторов риска инфаркта и инсульта.

По словам Гаттманна, полностью отказываться от жиров не стоит. Ненасыщенные жиры, содержащиеся в орехах, рыбе, авокадо и оливковом масле, необходимы организму и могут снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому при выборе продуктов врач рекомендует обращать внимание не только на надпись «0% жира», но и на полный состав и содержание добавленного сахара и соли.

Кроме того, специалист посоветовал избегать поздних ужинов и не есть непосредственно перед сном, поскольку такая привычка также может негативно влиять на обмен веществ и здоровье сердца.

Ранее врач назвала недостатки обезжиренных молочных продуктов.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Аллергия все чаще «стартует» после 30 лет. Что происходит и как это предотвратить? Объяснили врачи
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!