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Наука

Бактерия из лягушки оказалась эффективным уничтожителем раковых клеток

Gut Microbes: Ewingella americana убила 100% опухолей у мышей одной дозой
Christophe F/Shutterstock/FOTODOM

Бактерия Ewingella americana, обитающая в кишечнике японских древесных квакш (Dryophytes japonicus), уничтожила злокачественные опухоли у 100% мышей с моделью колоректального рака после одной внутривенной инъекции. Исследование ученых Японского передового института науки и технологий опубликовано в журнале Gut Microbes.

За 24 часа после введения бактерия накапливалась в опухоли примерно в 3000 раз интенсивнее, чем в здоровых тканях, — что обеспечивало точечную атаку без повреждения окружающих органов. Период полувыведения составил всего 1,2 часа: бактерия полностью исчезала из организма за сутки.

Механизм оказался двойным. Во-первых, Ewingella americana физически разрушает раковые клетки. Во-вторых, запускает иммунный каскад: активирует Т- и В-лимфоциты, нейтрофилы, стимулирует выброс ФНО-α и интерферона-γ. По всей видимости, бактерия блокирует белок CD47 — сигнал «не трогать», который рак использует для маскировки от иммунных клеток.

В прямом сравнении Ewingella americana превзошла два стандарта онкотерапии: иммунный ингибитор анти-PD-L1 и химиопрепарат липосомальный доксорубицин.

Авторы работы — Сейго Ивата, Наги Ямасита, Кенсуке Асукабе, Матомо Сакари и Эйдзиро Мияко — подчеркивают, что это первое исследование с полным опухолевым ответом при применении бактерии из кишечника амфибий. До клинических испытаний на людях потребуются дополнительные проверки безопасности, однако результаты открывают принципиально новое направление в «живой» противоопухолевой терапии.

Ранее был назван вид рака, требующий особо тщательного наблюдения после хирургического лечения.

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