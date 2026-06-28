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Онколог назвал вид рака, который требует особо тщательного наблюдения после операции

Врач Мортада: при опухоли тимуса легче, чем в других случаях, проглядеть рецидив
Shutterstock

При хирургическом лечении опухоли тимуса удалить ткани «с запасом» невозможно, и хирург может случайно оставить злокачественные ткани. Поэтому тщательное наблюдение после операции особенно важно – об этом «Газете.Ru» рассказал торакальный хирург и онколог Махмуд Мортада, научный сотрудник Санкт-Петербургского научно-исследовательского института фтизиопульмонологии (СПб НИИФ) .

Вилочковая железа, или тимус, расположена за грудиной и играет важную роль в формировании иммунной системы. Опухоли этого органа — тимомы и тимические карциномы — отличаются от многих других видов рака тем, что чаще возвращаются не в виде отдаленных метастазов, а локально, в пределах грудной клетки.

По словам врача, такая особенность дает пациентам дополнительный шанс на успешное лечение, поскольку при своевременном обнаружении рецидива нередко возможно повторное хирургическое вмешательство. Однако повторный рост опухоли может долгое время не вызывать никаких симптомов до момента, пока она не увеличится значительно.

При рецидиве других видов рака хирурги могут удалить опухоль вместе с окружающими фрагментами или даже целиком теми органами, в которые она успела врасти. При локализации большой опухоли в тимусе удалить ткани «с запасом» невозможно, поскольку в правой и левой плевральных полостях в центральной части грудной клетки расположены жизненно важные аорта, легочный ствол и полые вены.

«В итоге при появлении симптомов опухоль уже достигает значительных размеров, вовлекает соседние структуры средостения (трахею, пищевод, нервы диафрагмы), и возможность повторной операции становится ограниченной или полностью утрачивается», – предупреждает медик.

Специалист отметил, что в клинической практике также регулярно встречаются случаи поздно выявленных рецидивов у пациентов, которые перестали проходить контрольные обследования. Поэтому после лечения опухоли вилочковой железы необходимо находиться под длительным наблюдением у онколога.

«В стандарт входит регулярная компьютерная томография органов грудной клетки и брюшной полости с контрастированием. Частота обследований определяется индивидуально, но в первые годы она, как правило, составляет один раз в шесть месяцев», – уточнил врач.

Ранее считавшийся бесполезным орган оказался важным защитником организма.

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