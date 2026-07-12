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Наука

Ученые раскрыли, почему при депрессии некоторым людям особенно хочется есть и спать

medRxiv: люди с особым подтипом депрессии чаще набирают вес
PeopleImages/Shutterstock/FOTODOM

Люди с большой депрессией, которые постоянно хотят спать и набирают вес, могут страдать иной биологической формой заболевания, чем пациенты с бессонницей и потерей массы тела. Это показало исследование с участием 460 тысяч человек, опубликованное на сервере medRxiv.

Сегодня диагноз «большое депрессивное расстройство» ставят пациентам с очень разными проявлениями болезни. Например, у одних наблюдаются бессонница и потеря веса, а у других — повышенная сонливость и набор массы тела. Однако существующие диагностические критерии рассматривают эти противоположные симптомы как проявления одного заболевания.

Чтобы выяснить, скрываются ли за ними разные биологические механизмы, ученые проанализировали генетические данные более 460 тысяч человек европейского происхождения.

Исследователи выделили два основных подтипа депрессии. Первый сопровождается гиперсомнией и увеличением веса (AERS+), второй — бессонницей и похудением (AERS−). Анализ показал, что они имеют разные генетические особенности.

У людей с подтипом AERS+ обнаружили связь с повышенным индексом массы тела, диабетом второго типа, метаболическим синдромом, гипертонией, ишемической болезнью сердца и признаками хронического воспаления. Кроме того, у них чаще выявлялись инсулинорезистентность и нарушения обмена холестерина.

Напротив, подтип AERS− оказался связан с более низким риском диабета, меньшей окружностью талии и генетической предрасположенностью к нервной анорексии. При этом ученые обнаружили, что разные формы депрессии связаны с активностью различных типов нейронов головного мозга.

Всего исследователи выявили 27 генетических участков, ассоциированных с различными подтипами заболевания, включая несколько ранее неизвестных.

По мнению авторов, результаты объясняют, почему универсальный подход к лечению депрессии часто оказывается недостаточно эффективным. Если выводы подтвердятся в дальнейших исследованиях, врачам станет проще подбирать терапию с учетом биологических особенностей конкретного пациента, а не только набора симптомов.

Ранее был выявлен неожиданный способ лечения депрессии.

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