Стресс может повреждать мозг, нарушая естественные механизмы торможения

Хронический стресс способен нарушать работу естественной системы «торможения» мозга, что может приводить к развитию депрессии, тревожности и других психических расстройств. К такому выводу пришли ученые, проанализировавшие данные исследований за последние 50 лет. Результаты обзора опубликованы в журнале Brain Medicine.

В центре внимания исследователей оказался соматостатин — небольшой пептид, который в головном мозге выполняет роль нейромедиатора. Вместе с гамма-аминомасляной кислотой (ГАМК) он помогает сдерживать чрезмерную активность нервных клеток, поддерживая баланс между возбуждением и торможением.

Авторы выяснили, что именно эта система особенно чувствительна к стрессу. При кратковременном воздействии уровень соматостатина может временно повышаться, однако хронический стресс оказывает противоположный эффект: количество нейронов, вырабатывающих это вещество, снижается, особенно в гиппокампе — области мозга, отвечающей за память и эмоциональную регуляцию.

По словам ученых, ослабление работы этих нейронов нарушает функционирование цепей, контролирующих настроение, мотивацию и чувство страха. В экспериментах это сопровождалось потерей интереса к вознаграждению и поведением, напоминающим депрессию.

«Только при анализе всей литературы становится очевидно, что соматостатиновые нейроны не являются пассивными наблюдателями во время стресса. Они особенно уязвимы, а их повреждение затрагивает именно те нейронные цепи, которые определяют настроение», — отметил соавтор работы Хунлин Го из Пекинского университета.

Исследователи также обнаружили, что различные виды стресса — от недосыпания до социальной изоляции — по-разному воздействуют на отдельные участки мозга. Кроме того, хронический стресс вызывает разные изменения у мужчин и женщин, что может объяснять различия в развитии психических расстройств и реакции на лечение.

Ранее была названа скрытая причина ежедневного стресса, которая разрушает психику.