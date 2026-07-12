Назван фактор, ухудшающий качество спермы сильнее курения

Качество спермы может зависеть не только от образа жизни, но и от экологических условий места проживания. К такому выводу пришли испанские ученые. Результаты исследования представлены на ежегодном конгрессе Европейского общества репродукции человека и эмбриологии (ESHRE) и опубликованы в журнале Human Reproduction.

В исследовании приняли участие 386 мужчин, проходивших обследование в клиниках репродуктивной медицины Испании в 2024-2025 годах. Ученые оценили качество спермы, а также собрали данные о возрасте, весе, питании, физической активности, курении, употреблении алкоголя, кофе и возможном контакте с химическими веществами на работе.

Оказалось, что у мужчин с севера страны среднее количество подвижных сперматозоидов достигало около 94 млн на образец, тогда как у жителей центральной Испании — около 50 млн. Кроме того, северяне имели более высокую концентрацию сперматозоидов и лучшую их подвижность — один из ключевых показателей мужской фертильности.

Исследователи ожидали, что различия можно будет объяснить образом жизни, однако этого не произошло. После учета всех известных факторов — питания, массы тела, курения, алкоголя и физической активности — связь между качеством спермы и регионом проживания сохранилась.

«Наилучшие показатели качества спермы неизменно наблюдались в северной Испании», — отметила руководитель исследования, биолог Росио Нуньес-Калонге.

Авторы предполагают, что на репродуктивное здоровье могут влиять экологические факторы — загрязнение воздуха, промышленные выбросы и другие особенности окружающей среды. При этом исследование не доказывает, что именно они являются причиной различий, однако делает эту гипотезу одной из наиболее вероятных.

Ранее были названы факторы, которые влияют на объем спермы у мужчин.