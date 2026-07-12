12% россиян задерживаются на работе, чтобы побыть в одиночестве, показал опрос

Каждому третьему россиянину достаточно личного угла в квартире для счастливых отношений, 20% вообще не испытывают потребности в уединении, а 12% задерживаются на работе ради уединения. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе девелопера Level Group по итогам исследования.

Согласно опросу, 34% россиян считают, что для комфортной жизни с партнером им достаточно собственного уголка в общей квартире. Еще 30% хотели бы иметь и личный угол, и отдельную комнату, а 24% уверены, что для сохранения комфорта в отношениях необходима именно отдельная комната. Лишь 12% признались, что личное пространство для них не имеет большого значения.

Исследование также показало, что большинству россиян не требуется специально искать место для уединения. Когда возникает желание побыть одному, 31% просто остаются дома и не предпринимают ничего особенного. Каждый пятый (20%) заявил, что вообще не испытывает потребности в одиночестве. Еще 17% предпочитают выйти на прогулку, столько же используют возможность побыть дома в одиночестве, если партнер отсутствует, а 12% иногда задерживаются на работе ради личного времени.

По словам психолога Дарьи Новиковой, личное пространство — одна из базовых психологических потребностей, позволяющая снизить уровень стресса и восстановить эмоциональные ресурсы.

«Личный угол или отдельная комната дают возможность снять когнитивную нагрузку, восстановиться и почувствовать контроль над собственной территорией. Важен не столько размер пространства, сколько ощущение, что оно принадлежит только вам», — отметила специалист.

При этом, по словам эксперта, большинство специалистов по психологии среды считают комфортной площадь жилья из расчета не менее 15-18 квадратных метров на человека. Если пространства становится значительно меньше и возможности уединиться нет, возрастает ощущение тесноты, раздражительность и риск конфликтов. Однако грамотное зонирование и продуманная организация квартиры способны частично компенсировать небольшую площадь.

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