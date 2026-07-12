Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Наука

Названо самое многозначное слово русского языка

Институт Пушкина: у глагола «идти» насчитали 56 значений
Skrypnykov Dmytro/Shutterstock/FOTODOM

Глагол «идти» является самым многозначным словом русского языка. В одном из словарей за ним закреплено 56 значений. Об этом РИА Новости сообщила заведующая лабораторией лексикографии Института Пушкина Александра Ольховская.

По словам эксперта, глагол «идти» считается официальным рекордсменом по количеству значений. Он используется не только для обозначения движения человека, но и при описании перемещения транспорта, природных явлений, а также распространения запахов, звуков и света.

Кроме того, этот глагол употребляется для обозначения течения времени, развития событий, соответствия и движения к определенной цели.

Ольховская отметила, что назвать точное количество значений слова непросто, поскольку разные словари используют различные принципы классификации. Так, в «Большом универсальном словаре русского языка» под редакцией Валерия Морковкина у глагола «идти» выделено 56 значений. В «Большом академическом словаре русского языка» указаны 27 основных значений и 36 смысловых оттенков, а в «Большом толковом словаре русского языка» под редакцией Сергея Кузнецова — 30 основных значений и 11 оттенков.

Ранее в России утвердили масштабный план продвижения русского языка в мире.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 12 июля. Новый стандарт для «скорых», удары США по Ирану и самое многозначное русское слово
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!