Названо самое многозначное слово русского языка

Глагол «идти» является самым многозначным словом русского языка. В одном из словарей за ним закреплено 56 значений. Об этом РИА Новости сообщила заведующая лабораторией лексикографии Института Пушкина Александра Ольховская.

По словам эксперта, глагол «идти» считается официальным рекордсменом по количеству значений. Он используется не только для обозначения движения человека, но и при описании перемещения транспорта, природных явлений, а также распространения запахов, звуков и света.

Кроме того, этот глагол употребляется для обозначения течения времени, развития событий, соответствия и движения к определенной цели.

Ольховская отметила, что назвать точное количество значений слова непросто, поскольку разные словари используют различные принципы классификации. Так, в «Большом универсальном словаре русского языка» под редакцией Валерия Морковкина у глагола «идти» выделено 56 значений. В «Большом академическом словаре русского языка» указаны 27 основных значений и 36 смысловых оттенков, а в «Большом толковом словаре русского языка» под редакцией Сергея Кузнецова — 30 основных значений и 11 оттенков.

Ранее в России утвердили масштабный план продвижения русского языка в мире.