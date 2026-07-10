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Наука

Россиянам рассказали, сколько кг рыбы можно ловить в день

Росрыболовство: в день можно ловить не более пяти кг рыбы на человека
Alexander Lukatskiy/Shutterstock/FOTODOM

Во время рыбалки нужно учитывать и не превышать суточную норму добычи водных биоресурсов, которая в России устанавливается согласно правилам рыболовства: в большинстве регионов ориентир — не более 5 кг в сутки на человека, рассказали «Газете.Ru» в Росрыболовстве.

В каждом регионе действуют свои правила по поводу видов рыбы. Категорически запрещено ловить рыбу, включенную в Красную книгу (например, осетровых, некоторые виды лососевых и другие). Если вам попалась такая рыба, ее следует бережно освободить и отпустить обратно в воду.

«Для Москвы и Московской области, суточная норма добычи водных биоресурсов составляет: судак — три экземпляра, щука — 5 экземпляров, раки — 30 экземпляров, жерех — 3 экземпляра, налим — 3 экземпляра. Суммарная суточная норма добычи (вылова) для всех видов водных биоресурсов, в том числе не указанных в таблице, составляет не более 5 кг или один экземпляр — в случае если его вес превышает 5 кг. В случае превышения суммарной суточной нормы добыча (вылов) водных биоресурсов прекращается», — рассказали в Росрыболовстве.

Ранее сообщалось, что россиян предупредили о падении добычи красной икры.

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