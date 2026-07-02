Россиян предупредили о падении добычи красной икры

В 2026 году в РФ может быть добыто минимальное количество красной икры за 20 лет

2026 год может стать худшим за последние 20 лет по добыче красной икры в России. Об этом сообщает газета «Известия».

По прогнозам Росрыболовства вылов лососевых в этом году может составить около 227 тыс. тонн. Это ниже показателя худшего за два десятилетия — 2024 года, когда было добыто около 235 тыс. тонн. В ведомстве отметили, что после 2020 года наблюдается снижение вылова тихоокеанских лососей в четные годы. Это связано с климатическими изменениями, которые вызывают неопределенность условий океанического нагула.

С плохим прогнозом на путину 2026 года в целом согласны и рыбопромышленники. По мнению предпринимателей, цена на красную икру будет расти и дальше. Кроме низких показателей вылова, увеличению цены способствуют рост издержек производителей, подорожание логистики, налоги, затраты на маркировку, рост закредитованности рыбопромышленных предприятий. При этом, несмотря на подорожание, россияне пока не готовы отказаться от привычного деликатеса в пользу щучьей, минтаевой или тресковой икры.

19 мая сообщалось, что спрос на черную икру в России упал почти на четверть.

Ранее россиянам рассказали, сколько можно безопасно съесть красной икры.