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Назван напиток, который нельзя пить при приеме лекарств от аритмии и давления

Врач Лавренова: грейпфрутовый сок нельзя пить вместе с лекарствами от давления
Prostock-studio/Shutterstock/FOTODOM

Грейпфрутовый сок действительно способен блокировать важные ферменты в организме, что приводит к опасному накоплению многих лекарств в крови и риску передозировки. Так, его нельзя пить вместе с препаратами от давления, аритмии, транквилизаторами и антидепрессантами, — рассказала «Газете.Ru» врач-невролог клиники Атрибьют Мария Лавренова.

«Грейпфрут содержит фуранокумарины (природные химические соединения, которые защищают растение). Попадая в организм человека, эти вещества связываются с ферментом (специальным белком, который ускоряет химические реакции) под названием CYP3A4. Этот фермент находится в кишечнике и печени, и именно он отвечает за метаболизм (процесс расщепления и выведения) примерно 50% всех существующих медицинских препаратов», — объяснила врач.

Когда сок блокирует этот фермент, лекарство не перерабатывается должным образом, и в кровь поступает гораздо больше действующего вещества, чем было рассчитано. В результате даже стандартная назначенная врачом дозировка может сработать как токсичная передозировка.

«При приеме антидепрессантов возникает риск развития серотонинового синдрома, который проявляется сильным тремором, лихорадкой и скачками давления. Транквилизаторы при одновременном воздействием грейпфрутового сока могут вызывать чрезмерную заторможенность, сильное головокружение и нарушение координации. Если запивать соком препараты от давления, это может привести к слишком резкому и критическому падению давления, вплоть до обморока. Взаимодействие сока с антиаритмическими препаратами способно, наоборот, спровоцировать жизнеугрожающие нарушения сердечного ритма», — рассказала врач.

С точки зрения доказательной медицины, любой лекарственный препарат всегда лучше всего запивать только чистой питьевой негазированной водой. Вода является нейтральной средой: она не вступает ни в какие химические реакции с действующим веществом или оболочкой таблетки, не меняет кислотность желудка и не влияет на скорость всасывания препарата.

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