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Какие препараты нельзя запивать чаем, рассказала провизор

Провизор Калашникова: чаем нельзя запивать железо, антидепрессанты и антибиотики
LN team/Shutterstock/FOTODOM

Чаем не стоит запивать препараты железа, противосудорожные препараты, антидепрессанты и антибиотики. Как рассказала «Газете.Ru» Наталья Калашникова, провизор аптечной сети «Столички», чай мешает препарату усвоиться.

«В чае содержатся танины – дубильные вещества, которые придают напитку терпкий вкус. Когда они встречаются с действующим веществом лекарства, то вступают в химическую реакцию: связываются и образуют нерастворимые комплексы. В результате образуются крупные молекулы, которые не могут проникнуть через стенки кишечника и усвоиться организмом. Получается, что препарат проходит транзитом и не оказывает лечебного действия», — объяснила Калашникова.

Вторая проблема – кофеин. Это мощный стимулятор, который иногда работает непредсказуемо. Он влияет на работу печеночных ферментов, из-за чего концентрация некоторых препаратов в крови может повышаться, что увеличивает риск побочных эффектов. Либо, наоборот, может блокировать лечебное действие.

«Особенно вредно сочетать чай со следующими категориями лекарств. Первая — препараты железа. Танины вступают в прочную связь с частицами железа, и усвоение лекарства может снижаться более чем в два раза. Вторая — антидепрессанты и нейролептики. Вместо ожидаемого успокаивающего эффекта такая комбинация может привести к нежелательным последствиям. Например, для некоторых нейролептиков кофеин повышает концентрацию препарата в крови и усиливает побочные действия. Третья группа — антибиотики. Танины могут связываться с этими препаратами и снижать их антибактериальную активность. И последняя — противосудорожные препараты. Кофеин в чае может ослаблять их защитное действие и снижать порог судорог», — заметила провизор.

Самое простое и универсальное правило – запивать лекарства простой водой, а чай (как и кофе) пить отдельно. Для большинства препаратов достаточно интервала 30–60 минут. С некоторыми лекарствами интервал должен быть больше – не менее двух часов, особенно если принимаете железо и некоторые антибиотики.

Ранее сообщалось, что названы четыре группы лекарств, которые нельзя запивать кофе.

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