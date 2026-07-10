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Наука

Инопланетные структуры могут скрываться в неожиданном месте, выяснили ученые

Universe: холоднейшие звезды галактики могут оказаться инопланетными структурами
NASA

Среди ближайших красных и белых карликов могут скрываться сферы Дайсона — гипотетические мегаструктуры, которые технологически развитые цивилизации строят вокруг своих звезд, чтобы полностью захватить их энергию. Физик Аминезам Амири из Университета Арканзаса опубликовал препринт на портале arXiv; работа принята к печати в журнале Universe.

Сфера Дайсона полностью поглощает видимый свет звезды и переизлучает его в инфракрасном диапазоне: сама конструкция нагревается лишь до 50 кельвинов — против примерно 3000 К у поверхности незащищённого красного карлика. Именно это холодное инфракрасное свечение без пыльных спектральных полос или мерцания, характерного для туманностей, должно выдать мегаструктуру.

Красные карлики — самые многочисленные и долгоживущие звезды Млечного Пути, горящие до триллиона лет. Возможные орбиты сфер вокруг них: от 0,05 до 0,3 астрономической единицы. Белые карлики — остывшие ядра погибших звезд — тоже подходят: их компактность упрощает строительство оболочки.

В рамках проекта Hephaistos из пяти миллионов проверенных звёзд было отобрано семь кандидатов у красных карликов с аномальным инфракрасным сигналом. Один объект впоследствии оказался фоновым квазаром, но шесть остальных продолжают изучаться.

Амири указывает: окончательно разоблачить или подтвердить природу аномалий позволит лишь прямое наблюдение со спектральным анализом — например, с помощью космического телескопа Джеймс Уэбб. Ключевой признак искусственной оболочки — абсолютно «чистый» тепловой спектр без каких-либо пылевых особенностей.

Ранее россиянам рассказывали, как увидеть необычный июньский звездопад.

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