Ученый описал, как бы выглядела российская генетика сегодня, если бы не смерть Вавилова

Отечественная наука совершила бы колоссальный прорыв в генетике и биотехнологии, если бы не гибель Вавилова. Например, в СССР могли избежать послевоенного голода и расшифровать структуру ДНК раньше Крика и Уотсона, а современная Россия не столкнулась бы с кризисом импортозамещения семенного фонда, рассказал «Газете.Ru» генетик, ведущий научный сотрудник Института общей генетики РАН им. Вавилова, профессор СФУ и Геттингенского университета, Константин Крутовский.

«Советские ученые имели все шансы расшифровать структуру ДНК раньше Крика и Уотсона (1953 г.). Селекционеры вывели бы сорта пшеницы, ржи и картофеля, устойчивые к суровому климату Сибири и сухим степям Поволжья. Наконец, современная Россия не столкнулась бы с проблемой импортозамещения семенного фонда и племенного материала, так как имела бы непрерывную 100-летнюю базу собственных разработок. Скрининг врожденных патологий и наследственных болезней стал бы массовым уже в 1960-х годах. Генетика человека в СССР (в частности, в Медико-генетическом институте) развивалась колоссальными темпами до своего закрытия в 1937 году. Разработка лекарств велась бы с учетом генетических особенностей населения, что подняло бы советскую онкологию и гематологию на недосягаемый уровень», — перечисляет Крутовский.

Многие ученые уверены: арест, ложные обвинения и трагическая гибель Вавилова в саратовской тюрьме в 1943 году существенным образом повлияли на развитие генетики в СССР.

«Уверен, что если бы ему была предоставлена полноценная возможность продолжать свою деятельность, то генетика могла бы выйти на передовые позиции в мире. В 1920–1930-х годах советская генетическая школа (Н. Вавилов, Н. Кольцов, С. Четвериков) была одной из сильнейших в мире. Если бы в СССР не произошел разгром генетики, а Николай Вавилов получил полную государственную поддержку, облик российской и мировой науки сегодня был бы принципиально иным»,— заметил Крутовский.

Ранее сообщалось о разгроме генетики и методах выбивания показаний у выдающегося ученого Вавилова.