Врач назвал лекарства, которые нельзя пить натощак

Лекарства от диабета и обезболивающие могут вызывать серьезные побочные эффекты, если принимать их на пустой желудок. Об этом предупредил врач-терапевт Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS) Касим Ахмед. Эксперта цитирует издание Mirror.

По словам специалиста, нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), включая ибупрофен, напроксен и аспирин, рекомендуется принимать вместе с пищей. Эти лекарства подавляют выработку простагландинов — веществ, которые не только участвуют в развитии воспаления и боли, но и защищают слизистую оболочку желудка от воздействия кислоты. В результате прием НПВП натощак может усиливать раздражение слизистой и повышать риск гастрита, язвенной болезни и желудочных кровотечений.

Ахмед также предостерег от приема на голодный желудок метформина — одного из наиболее широко используемых препаратов для лечения сахарного диабета второго типа. В этом случае лекарство чаще вызывает желудочно-кишечные побочные эффекты, включая тошноту, диарею, вздутие живота и рвоту. Чтобы снизить вероятность таких реакций, препарат обычно рекомендуют принимать во время еды или сразу после нее.

При этом врач подчеркнул, что для некоторых лекарств действуют противоположные правила. Например, препараты для лечения заболеваний щитовидной железы, содержащие левотироксин, необходимо принимать натощак. Пища может ухудшать их всасывание в кишечнике и снижать эффективность терапии. Поэтому такие лекарства обычно рекомендуют принимать утром за 30-60 минут до завтрака.

Специалист отмечает, что рекомендации по времени приема зависят от механизма действия конкретного препарата и особенностей его усвоения организмом. Поэтому перед началом лечения важно внимательно изучать инструкцию и следовать назначениям врача.

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