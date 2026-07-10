Какие продукты помогают справиться с приливами при менопаузе, рассказала врач

Независимо от назначения заместительной гормональной терапии, уменьшить силу приливов при менопаузе можно при помощи растительных продуктов — сои и бобовых, — рассказала «Газете.Ru» диетолог, гастроэнтеролог, исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Нурия Дианова.

«Главный секрет кроется в фитоэстрогенах — природных соединениях, которые по своей структуре похожи на женские половые гормоны и способны мягко облегчать симптомы климакса. Рассмотрим главные группы растительных продуктов-помощников. Главными источниками изофлавонов (одного из видов фитоэстрогенов) являются соя и ее производные: тофу, темпе, натто, мисо паста, а также соевое молоко. Соевый белок активно используется в производстве альтернатив мясу и обладает отличными вкусовыми качествами. Исследования подтверждают безопасность употребления даже подслащенного соевого молока», — отметила врач.

Бобовые (чечевица, нут, фасоль, горох, арахис) богаты куместанами. По словам Диановой, распространенный миф о повышенном газообразовании легко решается приемом специальных ферментных препаратов, помогающих переваривать дисахариды.

«Лигнаны — третья группа фитоэстрогенов, признанная самой эффективной. Семена льна и кунжута считаются их абсолютными лидерами. Для максимальной биодоступности семена необходимо использовать в перемолотом виде. Добавляйте их в каши, смузи, творог или полезную выпечку. Дополнительная польза: помимо фитоэстрогенов, лен богат Омега-3 жирными кислотами, полезными жирами и микроэлементами, необходимыми для поддержания эластичности сосудов и красоты кожи», — заметила диетолог.

Включение в меню сои, бобовых и семян обеспечивает поступление растительного белка, полезных жиров (включая Омега-3), большого количества клетчатки, витаминов и микроэлементов. Это помогает контролировать вес, поддерживать здоровье сердца и костей, что особенно актуально в период менопаузы.

Ранее сообщалось, что названа группа продуктов, снижающая риск развития гипертонии почти на 30%.