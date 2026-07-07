Ученые подсчитали, когда погибнут последние растения на Земле

JGRA: последние растения на Земле могут исчезнут через 1,87 миллиарда лет

Последние растения на Земле могут исчезнуть лишь через 1,87 миллиарда лет. К такому выводу пришли планетологи Джейкоб Хакк-Мисра и Эрик Вольф, смоделировавшие эволюцию климата Земли в далеком будущем. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Geophysical Research: Atmospheres (JGRA).

Ученые оценили, как будет меняться климат по мере постепенного увеличения светимости Солнца. Известно, что с возрастом звезда становится ярче: примерно через два миллиарда лет она будет излучать на 20% больше энергии, чем сегодня. Это приведет к сильному нагреву поверхности Земли и в конечном итоге сделает планету непригодной для большинства форм жизни.

Исследователи рассмотрели два возможных сценария. В первом естественные геологические процессы постепенно удаляют углекислый газ из атмосферы. В результате растения начинают испытывать дефицит CO₂ — основного сырья для фотосинтеза — и растительная биосфера исчезает примерно через 1,84 миллиарда лет.

Во втором сценарии уровень углекислого газа остается относительно стабильным, однако температура поверхности продолжает расти. Когда средняя температура Земли достигает около 65 °C, наземные растения уже не способны выживать. В этом случае последние представители растительного мира исчезнут примерно через 1,87 миллиарда лет.

Авторы отмечают, что оба сценария указывают на одно: растения, вероятно, просуществуют почти до того момента, когда Солнце начнет испарять земные океаны. Это означает, что фотосинтезирующая биосфера может сохраняться практически весь оставшийся «жизненный цикл» планеты.

При этом расчеты не учитывали возможную эволюцию растений или технологическое вмешательство разумной цивилизации. Теоретически новые механизмы адаптации или методы геоинженерии могли бы продлить существование растительной жизни еще дольше. Однако пока такие сценарии остаются исключительно гипотетическими.

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