В России разработали очистители сточных вод, изготовленные из отходов производства

Ученые Пермского Политеха разработали носители активного ила из остатков пиролиза нефтесодержащих отходов и пластика. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе университета.

Активный ил — сообщество микроорганизмов, утилизирующих загрязнители сточных вод, — широко применяется на очистных сооружениях. Эффективность метода можно повысить, закрепив бактерии на твердых носителях: так увеличивается биомасса и устойчивость микробного сообщества к токсичным веществам. Однако промышленные носители дороги и не всегда справляются с конкретными загрязнителями, в частности с нефтепродуктами.

«Оценка эффективности проводилась в условиях, максимально приближенных к реальным. Для этого сточные воды и живой активный ил, отобранные на нефтеперерабатывающем предприятии, загрузили в специальные лабораторные емкости. Там отслеживали скорость закрепления микроорганизмов на поверхности, изменение видового состава ила и органолептические показатели очищенной воды», — рассказала Елена Калинина, кандидат технических наук, доцент кафедры «Охрана окружающей среды» ПНИПУ.

Углеродно-синтетический носитель на основе отходов пиролиза и полиэтилена превзошел промышленные аналоги по удалению нефтепродуктов на 6–22%, а других органических соединений — на 5–10%.

«Важно, что созданный образец позволяет снизить содержание аммония в очищенной воде на 94%, а нитрит-ионов — на 79%. Кроме того, прозрачность очищенной воды возрастает с 15 до 30 см, а запах снижается с отчетливого до слабого», — дополнила Лариса Рудакова, доктор технических наук, профессор, заведующая кафедрой «Охрана окружающей среды» ПНИПУ.

Носитель также увеличивает видовое разнообразие микроорганизмов в иле почти вдвое, что повышает способность сообщества расщеплять более широкий спектр загрязнителей. По оценкам исследователей, внедрение разработки на одном предприятии позволит сэкономить более 1,5 миллиона рублей в год за счёт сокращения сбросов и уменьшения платы за негативное воздействие на окружающую среду.

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