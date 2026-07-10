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Наука

Ученые выяснили, какие женские ягодицы наиболее привлекательны для мужчин

Eur. J. of Plastic Surgery: форма ягодиц подчиняется числам золотого сечения
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Пластические хирурги обратились к математике, эволюционной биологии и МРТ, чтобы понять, что именно человеческий мозг считает идеальными пропорциями и почему. Накопленные данные указывают: предпочтения не случайны, но при этом сильно зависят от культуры и медиасреды. Исследование опубликовано в журнале European Journal of Plastic Surgery (EJPS).

Классический «золотой стандарт» привлекательности — соотношение талии к бедрам 0,70. Согласно эволюционной теории, именно этот показатель сигнализирует о молодости и высоких запасах жирных кислот омега-3, необходимых при беременности. Примечательно, что одинаковые предпочтения зафиксированы у мужчин, слепых от рождения: значит, дело не только во влиянии медиа.

Однако современные опросы с цифровыми изображениями смещают предпочтения к более выраженным пропорциям: 0,65 и даже 0,60. При этом измерения реальных людей дают другую картину — наиболее привлекательным участники называют соотношение около 0,75. Расхождение объясняется просто: на компьютерных иллюстрациях параметры можно менять по отдельности, создавая нереалистичные комбинации.

Итальянское исследование с участием 1064 добровольцев выявило предпочтительные параметры для южноевропейского региона: соотношение бедер к талии 1,5, длина ягодичной складки — три пятых ширины бедра; «ямочки Венеры» на пояснице 60% участников сочли привлекательными.

МРТ-сканирование показало: желаемый силуэт определяется прежде всего объемом ягодичной мышцы, а не количеством жировой ткани. Математический анализ обнаружил, что контур привлекательных ягодиц в профиль описывается золотой спиралью — кривой, основанной на числе 1,618, которое часто встречается в природе и традиционно ассоциируется с визуальной гармонией.

Ранее был развеян стереотип о связи между силой романтических чувств и частотой сексуальных отношений.

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