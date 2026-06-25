Развеян стереотип о связи сильных романтических чувств с частым сексом

CSHR: сила романтических чувств не всегда связана с частотой секса

Сила романтических чувств не всегда связана с более активной интимной жизнью. К такому выводу пришли ученые из Австралии в результате анализа данных нескольких исследований о романтической влюбленности. Результаты работы опубликованы в журнале Current Sexual Health Reports (CSHR).

Исследователи изучили материалы предыдущих научных работ, в том числе данные базы Romantic Love Survey 2022, которая включает информацию о 1556 молодых людях из 33 стран. Участники рассказывали о своих романтических отношениях и частоте сексуальной близости.

В среднем респонденты сообщали о сексе примерно 3,5 раза в неделю. Однако показатели сильно различались: одни пары вовсе не имели интимных контактов, тогда как у других их число достигало 20 раз в неделю.

Анализ показал, что интенсивность влюбленности сама по себе не определяет частоту секса. По словам авторов, большее значение имеет сам факт наличия романтических чувств, тогда как «градус» эмоциональной вовлеченности не позволяет предсказать, насколько активной будет сексуальная жизнь пары.

Ученые отмечают, что на частоту интимной близости влияет множество других факторов, включая возраст, состояние здоровья, уровень стресса, особенности образа жизни и продолжительность отношений.

Авторы подчеркивают и ограничения исследования. Большинство участников были молодыми людьми из западных, образованных и индустриальных обществ, поэтому полученные выводы нельзя автоматически распространять на представителей других возрастных групп и культур.

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