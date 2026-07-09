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Наука

В России создали ИИ, который по фото листьев определяет болезнь растений

В МИСИС создали ИИ для выявления болезней растений по фото листьев
Unai Huizi Photography/Shutterstock/FOTODOM

Ученые НИТУ МИСИС разработали алгоритм искусственного интеллекта, который распознает болезни растений по фотографиям листьев и лучше аналогов справляется с изменениями освещения, фона и геометрии изображения. Об этом «Газете.Ru» рассказали в НИТУ МИСИС.

Своевременное обнаружение болезней в сельском хозяйстве важно. Фотографии листьев в поле часто имеют низкое качество из-за освещения и условий, что затрудняет работу систем компьютерного зрения. В НИТУ МИСИС предложили использовать нейросетевую модель HiP²-Net, которая учитывает особенности культур, а также особенности освещения.

«В перспективе решение, предложенное нашими исследователями, может стать основой мобильных приложений и цифровых сервисов для агропромышленного комплекса, позволяя быстрее выявлять патологии сельскохозяйственных культур и снижать потери урожая», — рассказала ректор НИТУ МИСИС Алевтина Черникова.

Для обучения системы исследователи использовали аугментацию данных — дополнительные преобразования изображений, включая имитацию небольших очагов поражения на листьях. Такой метод помогает алгоритму распознавать ранние и слабо выраженные признаки заболеваний. Алгоритм дополнительно использует информацию о «зелености» изображения, что помогает лучше выделять ткани листа и снижать влияние теней, бликов и посторонних деталей на заднем плане.

Модель показала более высокую точность по сравнению с базовой нейросетью: доля правильных распознаваний выросла с 87,5% до более чем 93% на использованном экспериментальном наборе данных.

«При принятии решения модель ориентируется на характерные признаки болезни — прожилки, пятна и поврежденные участки листа, а не на случайные элементы изображения. В перспективе такая разработка может использоваться в мобильных приложениях для фермеров, облачных сервисах мониторинга посевов и системах цифрового земледелия», — добавила Елена Ляпунцова, профессор кафедры автоматизиро­ванного проектирования и дизайна НИТУ МИСИС.

В дальнейшем исследователи планируют расширить базу данных культур и заболеваний.

Ранее сообщалось, что в России создали химический «клей» для удержания антибиотиков на раневых повязках.

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