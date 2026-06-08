В России создали химический «клей» для удержания антибиотиков на раневых повязках

В НИТУ МИСИС создали клей для закрепления антибиотика на медицинских повязках

Ученые НИТУ МИСИС, Научно-исследовательского института клинической и экспериментальной лимфологии (НИИКЭЛ) и Центрального европейского технологического института CEITEC-BUT разработали новую технологию закрепления антибиотика на поверхности медицинских повязок для хронических ран. Разработка позволит ускорить заживление сложных ран. Об этом «Газете.Ru» рассказали в НИТУ МИСИС.

До 60% хронических ран (диабетическая стопа, пролежни, венозные язвы) содержат бактериальные биопленки, которые практически не поддаются лечению распространенными антибиотиками и антисептиками.

«Новый гибридный способ нанесения антибактериального покрытия на перевязочный материал обеспечивает защитное действие в области раны в течение семи дней. По сравнению с инъекционным или пероральным введением лекарств точечное применение медицинского патча снижает нагрузку на организм, уменьшает риск аллергий и замедляет развитие устойчивости бактерий. Разработка также может стать основой для производства медицинских имплантатов нового поколения с усовершенствованным протекторным покрытием», — рассказала ректор НИТУ МИСИС Алевтина Черникова.

В качестве основы для повязки были выбраны биоразлагаемые поликапролактоновые волокна, обеспечивающие прикрепление и дифференцировку клеток кожи, предотвращающих формирование рубцовой ткани. Чтобы на длительное время закрепить на материале препарат ципрофлоксацин, ученые равномерно покрывали материал амино-содержащей полимерной пленкой с последующей модификацией 1,4-бутандиолдиглицидиловым эфиром — безопасным веществом, которое обеспечивает стабильное покрытие. Это химический «клей» для антибиотика.

Введение этих групп позволяет ковалентно вводить на поверхность любой амино- или гидроксид-содержащий антибиотик. Метод подходит для любых полимерных материалов. Он более простой, масштабируемый и экономически целесообразный, в отличие от традиционной силанизации.

«На ране материал в течение семи дней будет постепенно выделять антибиотик в нужном количестве, в первые дни — максимальная доза, затем поддерживающая терапия, что позволяет не менять повязку каждый день. Наш гибридный метод плазменного осаждения антибиотика будет перспективен также для усовершенствования катетеров, дренажей, эндопротезов суставов, хирургических нитей, чтобы предотвратить нагноение в послеоперационном периоде», — добавил Дмитрий Штанский, директор научно-исследовательского центра «Неорганические наноматериалы» НИТУ МИСИС.

Ранее ученые НИТУ МИСИС участвовали в разработке квантового компьютера на основе ультрахолодных молекул.