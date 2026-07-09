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Наука

Ученые предложили метод преодоления плато в спорте, когда тренировки не дают результат

В БФУ им. Канта создали методику набора мышечной массы без периодов застоя
Dima Zaharia/Shutterstock/FOTODOM

Специалисты БФУ им. Канта разработали метод набора мышц, который помогает опытным спортсменам преодолеть «адаптационное плато» — период застоя, когда тренировки не дают результата. Эксперимент доказал, что подход заставляет мышцы расти даже тогда, когда все классические тренировки исчерпали свой потенциал. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Минобрнауки России.

Специалисты научились точно синхронизировать сверхмощные нагрузки с периодами восстановления мышц, опираясь на строгие биологические ритмы организма. Новая методика набора мышечной массы, рассчитанная на один год, строится не на непрерывных нагрузках, а на поэтапном подходе.

Тренировочный цикл включает ключевые стадии: набор массы, подготовку к соревнованиям, соревновательный этап и восстановление. Основа методики — четкое деление на короткие тренировочные блоки: это дает мышцам время на восстановление и помогает избежать переутомления. Программа детально проработана: в ней прописаны нагрузки вплоть до количества повторений, рабочих весов и дней отдыха для каждой тренировки. Нагрузки для каждого спортсмена подбираются индивидуально — на основе антропометрических замеров и тестирования одноповторного максимума (самый большой вес, который спортсмен способен поднять ровно один раз с правильной техникой). Благодаря такой структуре тренер может взять пособие и сразу применять методику на практике.

«Мы опирались на фундаментальные труды и концепцию механотрансдукции профессора А.В. Самсоновой. Мы превратили сложную академическую теорию в работающий, пошаговый спортивный алгоритм. Методика уходит от интуитивного поиска и позволяет тренеру напрямую управлять строительством мышечной ткани атлета на основе строгих биологических часов его организма», — пояснил действующий чемпион России и мира по бодибилдингу, выпускник аспирантуры БФУ им. И. Канта, автор работы Денис Вдовиченко.

Эксперимент доказал преимущество нового подхода. Спортсмены, которые следовали разработанной методике, за общеподготовительный период в среднем нарастили почти пять килограммов чистой скелетно‑мышечной массы и при этом уменьшили обхват талии в среднем на 3,5 сантиметра. В контрольных группах, где применяли классические программы, динамика практически отсутствовала.

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