Можно ли самостоятельно провести генеалогическое исследование, рассказал специалист

Сейчас на открытых площадках в интернете и в соцсетях можно встретить много роликов и постов из серии «как найти своих предков за 10 минут», однако на самом деле самостоятельно составить полное генеалогическое древо невозможно, рассказала «Газете.Ru» генеалог-историк Екатерина Лидская.

«Увы, проследить свою родословную по этим схемам получится с успехом лишь в одном случае из ста. Оцифровка документов действительно активно продолжается во многих архивах. Однако на текущий момент процент оцифрованных документов остается крайне мал. Человек несведущий может не разбираться в типах документов, не понимать дореволюционного русского языка и не уметь читать скоропись XVIII века. Не стоит забывать и о том, что наш народ — многонациональный и среди предков одной семьи могут быть мусульмане, евреи или немцы-протестанты, чьи документы составлялись на арабском, немецком языке или иврите. Многие старообрядцы не регистрировали рождение детей, браки и смерти в православных церквях. Во многих селах крестьяне вплоть до революции не имели фамилий, и все, что сейчас может найти искатель в названных документах, — это ряд имен», — объяснила Лидская.

Иногда документы приходится долго искать, порой на это уходит несколько месяцев.

Бывает, что в метрической книге сбита датировка и часть листов попала в другую книгу или вовсе погибла. Нередки случаи, когда оказывается, что предки носили другие имена — не те, которые известны заказчику. Перемены могли быть связаны с опасениями репрессий времен Красного террора, попытками сбежать из семьи и начать новую жизнь с чистого листа, а также — с неграмотностью населения.

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