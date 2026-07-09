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Наука

В России разработали модель для оценки загруженности парковок

ПНИПУ: симуляция парковки связала ее загрузку с трафиком на соседней улице
Евгений Одиноков/РИА Новости

Загрузка городской парковки напрямую зависит от того, сколько машин едет по соседней улице. Казалось бы, очевидно, — но строгой математической модели такой связи до сих пор не существовало. Теперь ее построили инженеры Пермского Политеха. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе ПНИПУ.

«До нас поток автомобилей на парковку принято было описывать как случайный процесс, где каждый приезжающий никак не связан с другими. Наши данные показали: это не так», — рассказал Михаил Бояршинов, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой «Автомобили и технологические машины» ПНИПУ.

В качестве объекта наблюдений ученые выбрали реальную стоянку на 35 мест в Перми и собирали данные четыре сезона подряд — весной, летом, осенью и зимой. В будние дни парковка принимала в среднем около 150 въездов-выездов, в выходные — лишь 29. Традиционная статистическая модель — пуассоновское распределение, описывающее случайные независимые события, — объяснить эти данные не смогла.

Зато хорошо описывала другая закономерность: чем плотнее поток на прилегающей улице, тем больше водителей сворачивает на стоянку. На основе этой зависимости учёные построили цифровой двойник парковки — программную копию реального объекта, воспроизводящую его поведение в виртуальной среде.

По словам Бояршинова, модель позволит рассчитывать потребность в стоянках по данным уже существующих дорожных видеокамер без дорогостоящих специализированных датчиков на каждой площадке. С помощью двойника можно также заранее оценить, как открытие нового торгового центра или изменение автобусного маршрута скажется на загрузке соседних парковок.

Ранее выяснилось, что искусственный интеллект способен автоматизировать до 80% задач преподавателей.

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