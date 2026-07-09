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Наука

Ученые впервые стали свидетелями рождения части коры Земли

Nature: 150 млн м³ магмы вырвалось сквозь дно Индийского океана за 2 часа
Simone Brandt/imageBROKER.com/Global Look Press

Ученые впервые в истории наблюдали рождение нового морского дна — не по косвенным следам, а в реальном времени. За два часа произошло то, что в норме растягивается на тысячи лет. Событие зафиксировала донная обсерватория OHA-GEODAMS, а описал морской геофизик Жан-Ив Руайе из Национального центра научных исследований Франции. Работа опубликована в журнале Nature.

Спрединг — процесс раздвижения тектонических плит в зонах срединно-океанических хребтов. Поднимающаяся из мантии магма заполняет образующуюся щель и застывает, формируя новое дно. Именно этот механизм непрерывно обновляет океаническую кору — но застать его в действии за одно событие раньше никому не удавалось.

Событие у Юго-Восточного Индийского хребта оказалось исключительным по масштабу. Менее чем за два часа в систему вертикальных трещин — даек — в земной коре было закачано 150 миллионов кубометров магмы. Хребет раздвинулся со скоростью около 5 сантиметров в минуту — в 500 000 раз быстрее среднегодовой нормы. Морское дно над зоной внедрения просело на 4,2 метра.

Важная деталь: событие прошло почти без обычных землетрясений. Это объясняет давнюю загадку зон спрединга — «дефицит» сейсмической активности. Когда магма движется достаточно быстро, порода не успевает накапливать напряжение и трескаться — она просто расступается.

Открытие впервые дает ученым возможность сопоставить теоретические модели спрединга с реальными данными о скоростях и объемах магматических потоков.

Ранее было установлено, что все массовые вымирания в истории Земли происходили по единому механизму.

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