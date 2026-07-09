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Наука

ВОЗ спрогнозировала резкий рост заболеваемости раком в мире

Guardian: число новых случаев рака в мире к 2050 году вырастет до 35 млн в год
Gorodenkoff/Shutterstock/FOTODOM

По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), к 2050 году число новых случаев онкологических заболеваний в мире увеличится почти до 35 миллионов в год против нынешних 20,6 миллиона. Такие данные приведены в новом докладе ВОЗ о глобальном состоянии онкологической помощи, экспертов цитирует издание The Guardian.

Эксперты отмечают, что на протяжении последних лет медицина добилась значительных успехов в диагностике и лечении рака. Однако доступ к современной помощи остается крайне неравномерным. В странах с высоким уровнем дохода более 85% пациентов с раком молочной железы и некоторыми детскими онкологическими заболеваниями живут не менее пяти лет после постановки диагноза, тогда как в бедных странах этот показатель не достигает и 30%.

По данным ВОЗ, ежегодно рак становится причиной около 10 миллионов смертей. При этом в течение жизни заболевание развивается примерно у каждого пятого человека, а его последствия затрагивают около 92% населения — либо самих пациентов, либо членов их семей.

Авторы доклада обращают внимание, что во многих странах пациенты по-прежнему сталкиваются с нехваткой лекарств и оборудования. В государствах с низким уровнем дохода доступно лишь от 9% до 54% приоритетных противоопухолевых препаратов, рекомендованных ВОЗ, а в 23 странах полностью отсутствуют центры лучевой терапии. Кроме того, две трети государств не включают лечение рака в программы всеобщего медицинского страхования, из-за чего многие пациенты вынуждены отказываться от терапии.

Вместе с тем специалисты подчеркивают, что значительную часть случаев заболевания можно предотвратить. По оценкам Международного агентства по изучению рака, около 40% новых случаев онкологических заболеваний связаны с известными и потенциально устранимыми факторами риска, включая курение, употребление алкоголя, инфекции и избыточную массу тела.

Ранее в природе обнаружили новые потенциально эффективные против рака соединения.

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