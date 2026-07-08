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Наука

В природе обнаружили новые потенциально эффективные против рака соединения

JACS: молекулы из пыльцы ржи открыли путь к новым противораковым препаратам
Igor Lushchay/Shutterstock/FOTODOM

Химики из Северо-Западного университета (США) установили точную трехмерную структуру двух необычных молекул, обнаруженных в пыльце ржи почти 30 лет назад. Загадочность этих соединений — секалозидов A и B — заключалась в нерешенном вопросе о хиральности: в какой именно пространственной форме существует их ключевой фрагмент. Работа опубликована в журнале Journal of the American Chemical Society (JACS).

В конце 1990-х исследователи обнаружили, что экстракт ржаной пыльцы замедляет рост опухолей у животных. Ключевые молекулы удалось выделить, но определить их точную трехмерную структуру стандартными методами (в том числе ядерным магнитным резонансом) не получалось: две возможных конфигурации были зеркальными отражениями друг друга.

Хиральность — это различие молекул по принципу левой и правой перчатки: атомы соединены в том же порядке, но пространственное расположение зеркально. Биологические мишени (ферменты, рецепторы) реагируют на эти «перчатки» принципиально по-разному, поэтому точная пространственная форма крайне важна для фармакологии.

Руководитель исследования Карл Шейдт, профессор кафедры химии Северо-Западного университета, и его коллеги использовали метод тотального синтеза — пошагового создания молекулы в лаборатории с нуля. Главной трудностью стало построение редкого и высоконапряженного 10-членного кольца в центре молекулы. Авторы сначала сформировали более крупное, гибкое кольцо, а затем в одну реакцию перестроили его в нужную жесткую форму. Оба зеркальных варианта синтезировали и сравнили с натуральными образцами из ржаной пыльцы — совпал лишь один.

«Теперь мы знаем точную структуру, а это значит, что можно начать поиск активного фрагмента — той части молекулы, которая реально работает, — и делать улучшенные версии», — объяснил Шейдт.

Ряд важнейших лекарств — морфин, паклитаксел, статины — берут начало от природных молекул. Ржаной пыльце еще предстоит долгий путь до клинических испытаний, однако теперь у исследователей есть молекулярный «чертеж», без которого разработка препарата была невозможна.

Ранее были названы неочевидные привычки, повышающие риск развития рака

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