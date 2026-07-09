Ученые предупредили о кишечной инфекции, передающейся половым путем

При незащищенном половом контакте существует риск заражения шигеллезом — бактериальным заболеванием, которое вызывает тяжелую диарею, боли в животе и лихорадку. Об этом предупредили ученые Кембриджского университета совместно с Агентством по безопасности здравоохранения Великобритании (UKHSA). Результаты исследования опубликованы в журнале The Lancet Infectious Diseases.

Исследователи проанализировали 3514 образцов бактерий Shigella, собранных в Великобритании с 2004 по 2020 год, и выяснили, что штаммы, передающиеся половым путем, распространяются значительно быстрее, чем остальные.

По данным ученых, за два с половиной года такие штаммы в среднем распространялись на расстояние 117 километров, тогда как инфекции, не связанные с половым путем, — лишь на 46 километров. Кроме того, около 70% бактерий, передающихся половым путем, оказались устойчивы как минимум к одному клинически важному антибиотику. Для остальных штаммов этот показатель составил около 40%.

Шигеллы обычно распространяются через загрязненную пищу или воду, однако некоторые виды — прежде всего Shigella sonnei и Shigella flexneri — могут передаваться во время сексуальных контактов, особенно при контакте с фекалиями. Наибольшее число случаев регистрируется среди мужчин, практикующих секс с мужчинами.

Симптомы инфекции включают водянистую диарею (иногда с кровью, слизью или гноем) боли и спазмы в животе, тошноту, рвоту, высокую температуру и выраженную слабость. По данным UKHSA, в 2025 году в Англии зарегистрировали 2560 случаев шигеллеза, тогда как в 2023 году их было 2052.

Авторы исследования считают, что шигеллез, передающийся половым путем, необходимо рассматривать как отдельную угрозу общественному здоровью. По их словам, многие люди не знают, что этой кишечной инфекцией можно заразиться во время сексуальных контактов, что затрудняет профилактику и способствует дальнейшему распространению заболевания.

Ранее ученые обнаружили, что не все «хорошие» бактерии одинаково полезны.