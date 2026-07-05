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Наука

Ученые обнаружили, что не все «хорошие» бактерии одинаково полезны

Frontiers: польза пробиотика зависит не от вида бактерий, а от штамма
Microgen/Shutterstock/FOTODOM

Не все продукты с пробиотиками одинаково полезны, даже если на упаковке указано одно и то же название бактерии. К такому выводу пришли ученые из Корейского университета, сравнив 27 штаммов молочнокислых бактерий. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Microbiology.

Исследователи проверили, насколько хорошо разные штаммы (внутривидовые культуры) пробиотиков — полезных бактерий, выдерживают кислотную среду желудка, воздействие желчи, способны прикрепляться к клеткам кишечника и подавлять рост опасных микроорганизмов.

Оказалось, что различия между штаммами одного и того же вида могут быть огромными. Например, некоторые штаммы Lactobacillus rhamnosus и Lactobacillus reuteri переживали воздействие кислоты почти без потерь — выживало около 98% клеток. Другие представители тех же или близких видов погибали почти полностью, так и не добравшись до кишечника.

Не менее заметной оказалась разница в способности закрепляться на слизистой кишечника. Один из штаммов L. reuteri прикреплялся к клеткам примерно на 80%, значительно превосходя остальные. Генетический анализ показал, что это может быть связано с дополнительными копиями гена, влияющего на строение поверхности бактериальной клетки.

Сильно различалась и антимикробная активность. Наиболее эффективным оказался один из штаммов L. rhamnosus, который подавлял рост сразу нескольких распространенных патогенов, включая кишечную палочку и золотистый стафилококк. Другие штаммы действовали лишь против отдельных микроорганизмов или практически не проявляли защитных свойств.

«Самый важный вывод исследования заключается в том, что название вида на упаковке не гарантирует одинаковую эффективность пробиотика. Даже бактерии с почти идентичным геномом могут существенно отличаться по способности выживать в желудке, колонизировать кишечник и защищать организм от патогенов», — отметили ученые.

По мнению авторов, производителям и врачам следует ориентироваться не только на вид бактерий, но и на конкретные штаммы. Именно штамм, а не общее название микроорганизма, во многом определяет, принесет ли пробиотик реальную пользу.

Ранее ученые установили бактерии, которые могут разлагать нефть в холодных морях.

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