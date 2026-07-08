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Наука

Проходит ли любовь спустя три года отношений, рассказал психолог

Психолог Шпагина: сильное романтическое возбуждение в паре живет три года
Yuriy Balagula/Shutterstock/FOTODOM

Есть мнение о том, что в отношениях пик работы системы вознаграждения мозга обычно приходится на первые 2–4 года отношений. После этого мозг перестает так остро реагировать на присутствие партнера: любовь проходит. Как рассказала «Газете.Ru» Елена Шпагина, кандидат психологических наук, доцент кафедры гуманитарных и социальных наук Института технологий управления РТУ МИРЭА, в первые 2–4 года чаще всего угасает новизна, идеализация партнера и высокий уровень романтического возбуждения.

«Что обычно происходит? В первые 2–4 года чаще всего угасает новизна, идеализация партнера и высокий уровень романтического возбуждения. Это нормально: мозг перестает реагировать на близость. Фраза про «любовь на три года» обычно относится не к любви как таковой, а к влюбленности. Если отношения держались только на сильном влечении, без доверия, общих целей, уважения и совместного опыта, то после снижения гормональной новизны они действительно могут распасться. У многих пар на смену страсти приходит более зрелая форма связи: привязанность, дружба, взаимная поддержка, забота и общий жизненный проект. То есть чувство необязательно «исчезает», но оно может менять форму», — заметила Шпагина.

Но, по словам психолога, если спустя 2–4 года исчезают не только всплески страсти, но и уважение, интерес, тепло, телесная и эмоциональная близость, тогда речь уже не просто о естественном спаде новизны, а о проблемах в отношениях.

«В этом случае дело не в сроке, а в том, удалось ли паре перестроить связь под новый этап. Любовь не обязана проходить через 2–4 года, но чаще проходит влюбленность, а любовь либо углубляется, либо разрушается, если ее не поддерживать», — заключила специалист.

Ранее психолог назвала социальные и психологические причины возникновения моногамии.

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