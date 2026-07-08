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Наука

Психолог назвала социальные и психологические причины возникновения моногамии

Психолог Шпагина: люди стали моногамны из-за культуры, норм и психологии людей
La Famiglia/Shutterstock/FOTODOM

У древнего человека социальная моногамия возникла эволюционно при выборе К-стратегии размножения (небольшое количество потомков, большие затраты на выращивание потомства). Однако как рассказала «Газете.Ru» Елена Шпагина, кандидат психологических наук, доцент кафедры гуманитарных и социальных наук Института технологий управления РТУ МИРЭА, причин у появления моногамии в обществе немало, причем не все они связаны с биологией, например, жить вдвоем попросту выгоднее и проще, чем одному. Кроме того, психология человека сложнее, чем у других животных, поэтому ему необходимы долгосрочные отношения.

«У людей есть потребность в «надежной привязанности». Для многих психологически предпочтительна эксклюзивная, предсказуемая связь с одним партнером, дающая чувство безопасности и надежности. Кроме того, это подтверждают современные нейробиологические работы по социальному привязыванию, которые показывают, что устойчивые парные связи поддерживаются системами вознаграждения, а также социальными нейропептидами (окситоцин, вазопрессин), что делает долгосрочную привязанность к одному партнеру эмоционально награждающей. Это снижает нагрузку, связанную с постоянным выбором, конкуренцией и управлением несколькими отношениями. Это снижает тревогу, связанную с опасениями отказа, ревности и нестабильности», — объяснила психолог.

Особенности личности также играют роль, отметила Шпагина. Люди, склонные к альтернативным моделям отношений (например, полиамория), в среднем выше по открытости к опыту, риску, толерантности к неоднозначности и ниже по конформности.

«Однако таких людей меньше, так как это считается отклонением от нормы. А социализация (обучение, воспитание) направлена на то, чтобы привить «правильные модели». Кроме того, моногамные пары часто выстраивают высокую степень экономической, эмоциональной и организационной взаимозависимости (совместный бюджет, жилье, забота о детях, карьерные решения), что создает мощный межличностный «союз». Для многих взрослых мотивация к моногамии непосредственно связана с представлениями о «хорошей семье» и «надежном родительстве», — объяснила Шпагина.

Также важно отметить давление общества на выбор человека: правовые, религиозные и организационные системы (брак, трудовые и семейные политики, налогообложение, социальные льготы) институционально поддерживают моногамную модель, закрепляя ее как социальную норму и «стандарт». Это усиливает культурное давление, формирует ожидания семьи и окружения и влияет на то, как люди конструируют свою биографию и «правильный» жизненный путь.

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