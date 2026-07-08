Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Наука

Вредна ли для двигателя езда на автомобиле с малым количеством бензина, объяснил ученый

Ученый Глушенков: езда с малым количеством бензина не вредна для двигателя
BigTunaOnline/Shutterstock/FOTODOM

Многие водители переживают за сохранность своих машин при езде с пустым баком. Старший преподаватель кафедры автомобильного транспорта НовГУ Николай Глушенков рассказал «Газете.Ru», что доказанных фактов того, что езда с малым количеством бензина критически вредна для двигателя, не существует.

«Современные автомобили способны эффективно очищать топливо перед поступлением в двигатель, отфильтровывая даже те загрязнения, которые скапливаются на дне бака. Соглашусь, что езда «на лампочке» — это отклонение от нормы, нештатная ситуация, которая в случае системности постепенно приводит к дополнительному износу отдельных деталей, например, бензонасоса. Если же такое происходит нечасто, то вреда двигателю это не нанесет», — рассказал специалист.

Если возникает необходимость экономить бензин в пути, эксперт советует перейти на более плавное вождение и отключить энергопотребляющее оборудование: кондиционер или обогрев.

«Очевидно, что во время ажиотажа часть автолюбителей задумается над переоборудованием автомобилей «на газ» или приобретением транспорта на альтернативных источниках энергии. Собственно, и без кризиса электроавтомобили считались более экономичным видом транспорта. При этом, надо понимать, что аккумуляторные батареи имеют ограниченный срок эксплуатации, а их стоимость высока. Рекомендовал бы принимать решения с учетом условий использования транспорта конкретным водителем: дальность и частоту поездок, возможности постоянной зарядки аккумулятора, места проживания», — заметил специалист.

Ранее россияне узнали, почему увеличивается расход бензина летом.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Допуск российских волейболистов, неожиданные полуфиналы Уимблдона, победа Швейцарии. Главные события в спорте 8 июля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!