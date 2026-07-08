Вредна ли для двигателя езда на автомобиле с малым количеством бензина, объяснил ученый

Многие водители переживают за сохранность своих машин при езде с пустым баком. Старший преподаватель кафедры автомобильного транспорта НовГУ Николай Глушенков рассказал «Газете.Ru», что доказанных фактов того, что езда с малым количеством бензина критически вредна для двигателя, не существует.

«Современные автомобили способны эффективно очищать топливо перед поступлением в двигатель, отфильтровывая даже те загрязнения, которые скапливаются на дне бака. Соглашусь, что езда «на лампочке» — это отклонение от нормы, нештатная ситуация, которая в случае системности постепенно приводит к дополнительному износу отдельных деталей, например, бензонасоса. Если же такое происходит нечасто, то вреда двигателю это не нанесет», — рассказал специалист.

Если возникает необходимость экономить бензин в пути, эксперт советует перейти на более плавное вождение и отключить энергопотребляющее оборудование: кондиционер или обогрев.

«Очевидно, что во время ажиотажа часть автолюбителей задумается над переоборудованием автомобилей «на газ» или приобретением транспорта на альтернативных источниках энергии. Собственно, и без кризиса электроавтомобили считались более экономичным видом транспорта. При этом, надо понимать, что аккумуляторные батареи имеют ограниченный срок эксплуатации, а их стоимость высока. Рекомендовал бы принимать решения с учетом условий использования транспорта конкретным водителем: дальность и частоту поездок, возможности постоянной зарядки аккумулятора, места проживания», — заметил специалист.

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