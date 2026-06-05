Профессор МГУ раскрыл один из главных способов профилактики преддиабета

Современные научные данные все чаще подтверждают: регулярное употребление фруктов и овощей может стать важным элементом профилактики преддиабета — состояния, предшествующего развитию сахарного диабета 2-го типа, рассказал «Газете.Ru» заведующий кафедрой фармакологии факультета фундаментальной медицины МГУ им. М.В. Ломоносова, научный руководитель НИЦ «Здоровое питание» Олег Медведев.

«В новом систематическом обзоре и метаанализе, объединившем результаты 20 наблюдательных исследований с участием более 182 тысяч человек, было показано, что высокое потребление этих продуктов связано со снижением риска преддиабета на 18%. Польза для здоровья объясняется сразу несколькими механизмами. Фрукты и овощи — это не только витамины и минералы, но и пищевые волокна, полифенолы, которые улучшают чувствительность к инсулину и поддерживают нормальный уровень сахара в крови. Особенно важно, что преддиабет — это критическое окно для вмешательства. Изменения в образе жизни и питании на этом этапе могут замедлить или даже предотвратить переход к диабету, а в ряде случаев — вернуть показатели сахара к норме», — объяснил Медведев.

По словам профессора, метаболический эффект зависит от формы употребления. Цельные фрукты предпочтительнее соков, а для овощей важно учитывать способ приготовления и долю сырых продуктов в рационе.

«Достаточное потребление фруктов и овощей — важная часть стратегии профилактики диабета. Однако ученые отмечают: пока причинно-следственная связь полностью не доказана. Необходимы новые проспективные исследования, чтобы уточнить, какие именно продукты, способы их приготовления и пищевые паттерны наиболее эффективны для снижения риска преддиабета. Включение в рацион разнообразных фруктов и овощей — простой и доступный шаг к здоровью, который может помочь миллионам людей сохранить нормальный обмен веществ и снизить риск развития диабета», — заключил профессор.

Ранее врачи рекомендовали менять рацион после 40 лет, увеличивая потребление белка, овощей, фруктов и молочных продуктов.