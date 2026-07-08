Врач рассказал, вреден ли кофе для предстательной железы

Врач Бурлаков: кофе не вымывает цинк из простаты и кальций из костей

Употребление кофе не снижает содержание кальция в костной ткани и цинка в ткани предстательной железы. Об этом врач-диетолог Александр Бурлаков рассказал в своем Telegram-канале.

Цинк играет ключевую роль в нормальной работе предстательной железы, и его концентрация в ней значительно выше, чем в других тканях и даже в плазме крови. Значительная часть цинка входит в состав фермента супероксиддисмутазы (Zn-СОД), который нейтрализует свободные радикалы и защищает клетки от окислительного стресса. Цинк также участвует в упаковке ДНК сперматозоидов и стабилизации их мембран.

По словам специалиста, существует мнение, что кофе способствует вымыванию цинка из тканей предстательной железы. Хотя цинк действительно играет важную роль в поддержании здоровья простаты, научные данные не подтверждают, что употребление кофе приводит к его дефициту или повышает риск заболеваний этого органа.

Бурлаков подчеркнул, что в медицинской литературе не описано проблем с предстательной железой, возникающих из-за употребления кофе. Поэтому, по его словам, при отсутствии индивидуальных противопоказаний этот напиток можно спокойно включать в рацион как женщинам, так и мужчинам.

Диетолог также опроверг еще один распространенный стереотип. Он отметил, что кофе не «вымывает» кальций из костей, как нередко утверждают. По словам специалиста, подобные заявления не подтверждаются современными научными данными.

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