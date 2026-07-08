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Наука

Врач рассказал, вреден ли кофе для предстательной железы

Врач Бурлаков: кофе не вымывает цинк из простаты и кальций из костей
VictoriaArt/Shutterstock/FOTODOM

Употребление кофе не снижает содержание кальция в костной ткани и цинка в ткани предстательной железы. Об этом врач-диетолог Александр Бурлаков рассказал в своем Telegram-канале.

Цинк играет ключевую роль в нормальной работе предстательной железы, и его концентрация в ней значительно выше, чем в других тканях и даже в плазме крови. Значительная часть цинка входит в состав фермента супероксиддисмутазы (Zn-СОД), который нейтрализует свободные радикалы и защищает клетки от окислительного стресса. Цинк также участвует в упаковке ДНК сперматозоидов и стабилизации их мембран.

По словам специалиста, существует мнение, что кофе способствует вымыванию цинка из тканей предстательной железы. Хотя цинк действительно играет важную роль в поддержании здоровья простаты, научные данные не подтверждают, что употребление кофе приводит к его дефициту или повышает риск заболеваний этого органа.

Бурлаков подчеркнул, что в медицинской литературе не описано проблем с предстательной железой, возникающих из-за употребления кофе. Поэтому, по его словам, при отсутствии индивидуальных противопоказаний этот напиток можно спокойно включать в рацион как женщинам, так и мужчинам.

Диетолог также опроверг еще один распространенный стереотип. Он отметил, что кофе не «вымывает» кальций из костей, как нередко утверждают. По словам специалиста, подобные заявления не подтверждаются современными научными данными.

Ранее российские урологи разработали метод лечения простаты с сохранением эякуляции.

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