Российские урологи разработали метод лечения простаты с сохранением эякуляции

Урологи Сеченовского Университета первыми в России получили патент на инновационный способ лечения гиперплазии предстательной железы. Главное преимущество — сохранение нормальной эякуляции, что недостижимо при стандартных операциях. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе университета.

Гиперплазия простаты — одна из самых распространенных урологических проблем у мужчин старше 50 лет. После стандартных вмешательств у 80–95% пациентов развивается ретроградная эякуляция: при оргазме сперма забрасывается в мочевой пузырь вместо выведения наружу. Здоровью это не вредит, однако существенно снижает качество жизни — особенно у молодых мужчин.

Запатентованная методика MiLep основана на применении тулиевого волоконного лазера и миниатюрных инструментов диаметром 22 Ch. Это снижает травматизацию уретры и уменьшает риск послеоперационного недержания. Ключевая особенность — раннее апикальное выделение аденомы и сохранение ткани на расстоянии 1,5 см от семенного бугорка.

«Нам удалось сохранить у мужчин нормальную эякуляцию. Сейчас пациенты хотят сохранять все функции в первозданном виде, особенно если это молодые мужчины», — рассказал уролог Владислав Петов.

Метод апробирован у 15 пациентов: нормальная эякуляция сохранена у 60%, что сопоставимо с международными результатами при схожих вмешательствах.

Ранее российские ученые разработали костный цемент для лечения переломов.