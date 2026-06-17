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Наука

Ученые назвали вещество, способное поддерживать здоровье при старении

F&F: таурин из мяса и рыбы может замедлять возрастные изменения
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Таурин — природное соединение, широко присутствующее в организме человека, — может играть важную роль в поддержании здоровья и замедлении возрастных изменений. К такому выводу ученые из . Результаты научного обзора опубликованы в Food & Function (F&F).

Исследователи проанализировали данные экспериментальных и клинических работ, посвященных влиянию таурина на обмен веществ, воспалительные процессы и возрастные изменения. По результатам анализа, это соединение участвует в работе митохондрий — клеточных структур, отвечающих за выработку энергии, помогает снижать окислительный стресс, регулирует уровень кальция в клетках и влияет на жировой обмен.

Кроме того, таурин способен уменьшать активность воспалительных процессов, которые считаются одним из ключевых факторов старения организма.

«В норме его синтеза и поступления с пищей достаточно для базового функционирования организма, однако дополнительные дозы в диапазоне от одного до шести граммов в сутки, согласно клиническим исследованиям, могут улучшать метаболическую устойчивость и работу митохондрий без выраженных побочных эффектов», — отметили ученые.

Таурин представляет собой аминосульфоновую кислоту, которая не входит в состав белков, но широко распространена в тканях животных. Наибольшие его концентрации обнаружены в сердце, мозге, сетчатке глаза, мышцах и почках, причем основным «депо» вещества служит скелетная мускулатура.

Источниками таурина в рационе являются в первую очередь морепродукты и рыба, а также мясо птицы и животных, тогда как растительные продукты содержат его в минимальных количествах.

По мнению авторов обзора, таурин может рассматриваться как перспективный компонент персонализированного питания, направленного на профилактику возрастных и метаболических заболеваний. Однако ученые подчеркивают, что необходимы дополнительные исследования для уточнения его долгосрочных эффектов и оптимальных дозировок.

Ранее ученые нашли скрытую причину старения клеток — и смогли обратить ее вспять.

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